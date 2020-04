Milan, i rossoneri puntano Luis Maximiano: ecco l'erede di Gigio Donnarumma

28 aprile 2020 a

Dal Portogallo scrivono che Il Milan è interessato a Luis Maximiano, portiere ventenne dello Sporting Lisbona. Lo scrive il quotidiano portoghese A Bola. I rossoneri per il classe 1999, individuato come il possibile sostituto di Gigio Donnarumma, potrebbero arrivare fino a 20 milioni di euro. Maximiano ha un contratto con lo Sporting fino al 30 giugno 2023 e una clausola rescissoria fissata a 45 milioni di euro.

Il futuro di Donnarumma, che ha un contratto in scadenza nel 2021, resta un rebus. Lui vorrebbe restare in rossonero: più volte ha dichiarato pubblicamente il suo amore per questi colori. Ma il rinnovo del contratto non c'è ancora e la Juve è pronta a mettere quest'estate sul piatto l'offerta per portare in bianconero il portiere del Milan.

