Cristiano Ronaldo scalda i motori del jet privato: Juventus, sta per tornare

01 maggio 2020 a

a

a

Si è fatto attendere, ma ora ci sarebbe l'ok di Cristiano Ronaldo per il rientro a Torino. Lo rivela Tuttosport, secondo cui il portoghese tornerà in Italia entro il weekend. Questione di giorni, perché il calcio di fatto si prepara a ripartire entro il 18 maggio: considerati i tempi di quarantena per i rientranti, insomma, i tempi sono contingentati. CR7 in portogallo ha comunque continuato ad allenarsi privatamente. Ufficialmente, la convocazione della Juventus non sarebbe ancora arrivata: sono molti i bianconeri che hanno lasciato l'Italia e attesi in questi giorni. Cristiano Ronaldo potrebbe tornare già oggi, venerdì 1 maggio, usando il suo jet privato.

Mancini lancia la carica: "Possiamo vincere l'Europeo, se il campionato riparte nulla è escluso"

Focolaio del virus vicino a Ronaldo: accerchiato, il portoghese sta per tornare (in quarantena)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.