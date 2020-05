Andrea Agnelli, like galeotto al tifoso: "Niente scudetto a tavolino, non siamo l'Inter"

01 maggio 2020 a

Si torna a discutere in Italia sulla possibilità di assegnare lo scudetto a tavolino che, in questo caso andrebbe alla Juventus prima in classifica al momento dello stop del campioanto per via dell'emergenza coronavirus. Il dibattito è tornato in auge dopo che in Francia il titolo è stato assegnato, senza giocare, al Paris Saint Germain, vista la sospensione definitiva per quest'anno della Ligue 1.

La Juventus, scrive Sportmediaset, non accetterebbe il titolo almeno giudicando dai due "no" social di Andrea Agnelli. Il primo lo scorso 28 marzo, il secondo in queste ore condito da una punzecchiatura all'Inter. Il presidente bianconero ha infatti messo like al tweet di un tifoso che aveva scritto: "Non vogliamo vincere in questa maniera, Agnelli ha già detto che rifiuterebbe. Spero che continui a pensarlo. Non siamo l'Inter".

