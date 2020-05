Lautaro Martinez, l'indiscrezione dalla Spagna: niente rinnovo con l'Inter, passo verso il Barcellona

02 maggio 2020 a

È dura resistere alla tentazione del Barcellona di Leo Messi, soprattutto per un argentino. Dalla Spagna sono sicuri: Lautaro Martinez avrebbe deciso di uscire allo scoperto, compiendo un passo importante verso i blaugrana. Lo scrive il Mondo Deportivo, secondo cui l’attaccante nerazzurro non avrebbe intenzione di trattare per il rinnovo contrattuale perché nel suo futuro vede il Barça. Lautaro è legato all’Inter fino a giugno 2023, ma la dirigenza vorrebbe adeguare il suo contratto sia per ripagarlo dell’ottima stagione disputata, sia per convincerlo a non cedere alle pressioni dei blaugrana. Quest’ultimi in ogni caso dovranno mettere sul tavolo una cifra vicina ai 100 milioni, l’Inter non sarà in vena di sconti.

