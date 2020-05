Fifa, il vice presidente:"Valutiamo campionati nell'anno solare"

02 maggio 2020 a

Il vicepresidente della Fifa, Victor Montagliani, ha aperto all'idea che dalla prossima stagione anche in Europa si possa giocare nell'anno solare, come aveva detto Adriano Galliani. "Avevamo già cominciato a ragionare su come impostare un nuovo calendario dal 2024, ora con questa crisi servono risposte immediate", ha detto ai microfoni di Radio Sportiva, "on è un'idea da scartare, può essere una soluzione proprio in vista dei prossimi due anni e del Mondiale invernale".

"O si torna in campo o salta tutto". Tavecchio parla chiaro: "Diritti tv e bilanci, la serie A è costretta a giocare"

Sulla ripresa della Serie A. "Stiamo seguendo il dibattito che c'è in Italia sulla ripresa della Serie A. Siamo coscienti che queste sono decisioni che devono essere prese a livello domestico: per la prima volta nella vita del calcio moderno forse non è il calcio che decide, ma sono i governi o i responsabili della sanità a decidere di giocare. Noi seguiamo e aiutiamo dove possibile. A livello decisionale ci sono tre livelli: quello domestico sui campionati, di confederazione sulle coppe, e internazionale sulle competizioni delle Nazionali. La situazione è complicata perché in questo le decisioni si prendono di giorno in giorno, di settimana in settimana".

