"Bolla Formula 1": il modello esportabile agli altri sport per salvare la stagione

"Bolla di isolamento". È questo lo schem che dovrebbe permettere alla Formula Uno di riaccendere i motori tra meno di due mesi, il 5 luglio in Austria. Applicando un meccanismo cui vorrebbero ispirarsi il calcio italiano ed europeo, la Nba americana e anche la MotoGp. Niente motorhome per i team. Garage sigillati.

Trasferimenti da hotel al circuito su bus quotidianamente sanificati. E poi tamponi e test sierologici ogni 48 ore a chi deve accedere all' autodromo. Il tutto tramite un unico laboratorio privato, per non sottrarre risorse preziose alla sanità pubblica dei paesi disposti ad ospitare le corse.

Dal Messico la prova che la F1 non è ancora pronta a ripartire: il circuito diventa un ospedale



Ma cosa accadrebbe, si chiede il Giorno, in presenza di un caso di contagio? Il dottor Saillant, luminare francese a capo delle strutture mediche della federazione Internazionale dell'automobilismo, è stato esplicito: "Un caso di positività al Covid non bloccherebbe lo show, due mesi fa in Australia ci fermammo per i contagi in casa McLaren ma ora sappiamo molte più cose sul virus e potremo gestire diversamente la situazione".

