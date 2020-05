Paulo Dybala: guarito dal coronavirus. Tampone negativo per l'attaccante della Juve

06 maggio 2020 a

Dopo oltre un mese e mezzo Paulo Dybala è guarito dal Covid-19 e nelle prossime settimane, con tutte le cautele del caso, potrà iniziare ad allenarsi. "La mia faccia dice tutto: finalmente guarito dal Covid-19!",ha scritto sui social l'attaccante della Juventus. Lo scorso 21 marzo il numero 10 della Juventus era stato il terzo bianconero risultato positivo al coronavirus, dopo Rugani e Matuidi.

Ma mentre i primi due erano guariti dopo poche settimane, per il sudamericano l'attesa è stata più lunga. Dybala ha trascorso a Torino la sua quarantena, in compagnia della fidanzata Oriana Sabatini (anche lei positiva e poi guarita), in attesa di una guarigione arrivata soltanto oggi.

