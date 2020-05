Massimo Moratti contro la Juventus: "C'è differenza tra una truffa e un virus"

06 maggio 2020 a

a

a

Qualche giorno fa, il like galeotto di Andrea Agnelli al tifoso della Juventus che diceva "no" allo scudetto assegnato ai bianconeri nel caso di stop a questa stagione per coronavirus. Il tifoso aggiungeva che "la Juve non è come l'Inter", con chiaro riferimento agli scudetti assegnati a tavolino ai nerazzurri dopo Calciopoli. Insomma, quel "like" di Agnelli era un chiaro segnale all'Inter. E ora, a rispondere, ci pensa il presidente nerazzurro di allora, Massimo Moratti: "Una cosa è Calciopoli, un'altra è il coronavirus. C'è differenza tra una truffa e un virus", ha commentato sornione l'ex presidente. Dunque, sul futuro dell'Inter, ha aggiunto: "Lo scudetto? Adesso non è una priorità. Lautaro via "Se arriva Messi, ci sto. E se Leo è impossibile, al posto del Toro vorrei Dybala", conclude Moratti.

"Ce l'hai una pianola?". Nicola Ventola e quell'assurda telefonata di Seedorf nel cuore della notte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.