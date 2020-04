Cristiano Ronaldo dietro la fuga di notizie su Paulo Dybala? Il Corriere dello Sport: il portoghese non vuole tornare

30 aprile 2020 a

Paulo Dybala è risultato positivo al coronavirus 38 giorni dopo il primo tampone. Il calciatore argentino sta bene, è praticamente guarito, ma non ha ancora esaurito la carica infettante. La notizia è stata data in primis dalla stampa spagnola e, secondo il Corriere dello Sport, non è affatto un caso: mediaticamente la Spagna appartiene a Cristiano Ronaldo che, tramite il suo entourage, avrebbe fatto trapelare l’indiscrezione sulla positività di Dybala proprio mentre in Italia è acceso il dibattito sulla ripresa degli allenamenti per i club di serie A. Il fenomeno portoghese non ha alcuna intenzione di lasciare l’isola di Madeira e tornare a Torino, almeno fino a quando non ci saranno condizioni di sicurezza totale. Sempre secondo il Corsport, Ronaldo non tornerà fino a quando non sarà tutto definito nei minimi dettagli: e senza Cristiano forse neanche la Juventus ha tutta questa fretta di ricominciare.

