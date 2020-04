Paulo Dybala, incubo infinito: coronavirus, positivo al quarto tampone dopo 39 giorni

29 aprile 2020 a

Un incubo per Paulo Dybala: il fuoriclasse della Juve, a 39 giorni dal primo tampone, risulta ancora positivo al coronavirus. La notizia arriva dalla Spagna, rilanciata da Josep Pedrerol, presentatore di El chiringuito de jugones, che per primo ha dato conto dell'esito positivo del quarto tampone a cui si è sottoposto La Joya. Quarantena infinita, per lui: gli altri compagni risultati positivi, Matuidi e Rugani, risultano infatti negativi. Dybala dovrà attendere un nuovo test prima di uscire dalla quarantena e tornare a Torino, per l'eventuale ripresa degli allenamenti. Ma il fatto che Dybala risulti positivo a 40 giorni dal primo tampone, in una certa misura, rende più difficile proprio il fatto che la Serie A, prima o poi riparta.

