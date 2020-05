Son Heung-min, l'attaccante del Tottenham al campo militare in Corea: "Tra i migliori col fucile"

Doppio ruolo

L'attaccante sudcoreano del Tottenham Son Heung-Min è stato chiamato in un campo nel suo Paese per un addestramento militare obbligatorio. Ed è risultato uno dei primi della sua unità, in particolar modo nelle esercitazioni col fucile. Ha chiuso facendo segnare le migliori prestazioni tra tutti i 157 soldati del suo gruppo: un punteggio perfetto di 100 su 100 nella valutazione mentale, e un 10 su 10 al poligono e sarà così insignito del premio Pilsung destinato ai migliori.

Il servizio militare in Corea del Sud è obbligatorio e può durare fino a 24 mesi. Son aveva ottenuto un'esenzione avendo vinto la medaglia d'oro ai Giochi asiatici 2018. L'esterno offensivo del Tottenham in futuro sarà ancora richiamato in patria per essere in regola con gli obblighi di leva.

