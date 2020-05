Juventus, il prete che scomoda il Settimo Comandamento per attaccare i bianconeri

10 maggio 2020 a

a

a

Contro la Juventus ci mancava solo un prete. A menar vendenti contro i bianconeri, con un video pubblicato sui social e diventato virale in provincia di Brescia, è padre Mario Toffari, sacerdote bresciano che per attaccare la Vecchia Signora ha scomodato addirittura il Settimo Comandamento. "La Juventus ha detto che non vuole lo scudetto che non è stato vinto sul campo e che non vuole fare come l'Inter. Noi diciamo al presidente della Juve, che siamo lieti che non voglia prendere una cosa non sua, ma cerchi di esser bravo anche a riconoscere che anni fa ha dato indietro quello che non era suo", ha premesso. Dunque, la bordata: "Non rubare è fatto di due realtà: non prendere una cosa che non è nostra e, se l'abbiamo presa, dobbiamo restituirla all'altro. L'onestà, la verità e le virtù cristiane o sono bianche o sono nere e allora sono disonestà e non verità. L'onestà non può essere bianconera, è una cosa fuori dalla definizione. L'importante è il settimo comandamento, non rubare e se lo abbiamo fatto restituiamo agli altri", ha concluso padre Mario Toffari.

"Sono due mesi che non tocco la mazza". Sheva, ma quale calcio: è in astinenza da 'green'

Miralem Pjanic, accordo con il Barcellona: addio Juve? Serve un nome per lo scambio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.