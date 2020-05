Seria A, l'annuncio di Giovanni Malagò: "Al 99,9% il campionato ripartirà il 13 giugno, ma non so se finirà..."

14 maggio 2020 a

a

a

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, apre alla possibilità che torni il campionato di Serie A e fa anche una data: “Al 99.9 percento il campionato di Serie A riparte il 13 giugno. La sfida tra alcuni medici e il Cts non la capisco. Mi sembra che si stia facendo di tutto per ricominciare e per mettere in condizione il sistema di ripartire. Poi sulla possibilità che finisca bisogna avere la palla di vetro e questa è la mia opinione è' un vero rischio, ma per la Serie A l'obiettivo primario e unico è quello di ricominciare", ha detto a Non è un Paese per giovani in onda su Radio 2.

La Lazio viola subito le regole: distanziamento sociale? A Formello beccati così

La Lega si è riunita e ha formulato un calendario ipotetico con gare dal 13 giugno, appunto, al 2 agosto, ma senza l'ok della politica non si potrà ricominciare. Infatti il parere di Malagò è molto importante e certamente conterà molto per la ripresa del calcio in Italia, ma che poi dovrà anche fare i conti con la decisione del Governo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.