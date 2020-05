Ibrahimovic, bordate sulla serie A e applausi alla Bundesliga: “Loro dicono, loro fanno”

16 maggio 2020 a

“Loro dicono, loro fanno. Grazie Germania”. Zlatan Ibrahimovic applaude alla Bundesliga, che oggi è ufficialmente tornata in campo per la ripresa del campionato. E lo ha fatto con tanto buonsenso, garantendo il rispetto delle norme igienico sanitarie (per quanto ovviamente possibile in uno sport di contatto) e giocando a porte chiuse. Pazienza se i tifosi non sono potuti essere presenti, almeno si sono goduti lo spettacolo dalla televisione. Quello dell’attaccante del Milan è inoltre sembrato un messaggio diretto alla serie A, che continua a fare tante chiacchiere e poche azioni concrete, tanto che non c’è ancora una data ufficiale di ripresa.

