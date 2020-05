Serie A, Spadafora dà l'ok: il campionato riparte il 20 giugno e dal 13 si giocherà la Coppa Italia

28 maggio 2020 a

a

a

Il governo ha dato Il via libera alla ripartenza della Serie A e degli altri campionati professionistici: la decisione al termine dell’incontro in videoconferenza tra i vertici del calcio e il ministro dello Sport. Così lo stesso Spadafora: "Il campionato può ripartire il 20 giugno, mentre il mio auspicio è che dal 13 possa giocarsi la Coppa Italia". Ma esattamente 10 giorni dopo la ripartenza della Serie A scadono prestiti e contratti dei calciatori. Servirà un accordo tra le parti (giocatore e i due club) per poter prolungare la scadenza alla nuova conclusione della stagione.

Per la Coppa Italia, invece, l'ipotesi per le due semifinali (Napoli-Inter e Juventus-Milan) è quella di giocarle il 13 e 14 giugno, mentre la finale il 17. A quel punto si inizierebbe il campionato tre giorni dopo con i recuperi della 25esima giornata (Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria, Torino-Parma e Verona-Cagliari)..L'Inter quindi sarebbe l'unico club costretto al tour de force.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.