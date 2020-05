Formula 1, c'è il via libera ai Gran premi d'Austria il 5 e 12 luglio

30 maggio 2020 a

Il governo austriaco ha dato il via libera per l’organizzazione dei due Gp d’Austria: il primo si disputerà il 5, il secondo il 12 luglio sul circuito di Spielberg. “Le due corse di Formula 1 del 5 e 12 luglio saranno a porte chiuse” ha scritto il ministero della sanità austriaco. Così è ufficiale il via del Mondiale di Formula 1 con i due appuntamenti sul circuito austriaco.

All'inizio della prossima settimana Liberty Media pubblicherà il resto del calendario della parte europea del Mondiale, che partirà appunto dalla gara che, un anno fa, ha visto il successo di Max Verstappen sulla Red Bull, grazie ad un sorpasso al penultimo giro ai danni del ferrarista Charles Leclerc (scattato dalla pole position) ed a Valtteri Bottas con la Mercedes, con Hamilton insolitamente in ombra: solo quinto, alle spalle anche dell'altra Ferrari di Vettel.

