Serie A, il calendario ufficiale della ripresa: recuperi, anticipi e posticipi

La serie A riparte con i recuperi della sesta giornata di ritorno (Torino-Parma, sabato 20 giugno alle 19.30 sarà la prima). La sfida tra i granata e i ducali è uno dei quattro recuperi della 25esima giornata. Sarà seguita, alle 21:45, da Verona-Cagliari. Il giorno dopo, stessi orari, si giocheranno Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria. La ripresa della massima serie sarà preceduta dalla Coppa Italia: la Lega aspetta il sì del governo per giocare il 12 e 13 giugno le due semifinali di ritorno (Juventus-Milan e Napoli-Inter, la finale è in programma il 17 giugno a Roma). Completati i recuperi della sesta giornata, domenica 21 si torna a giocare l’ottava di ritorno. Lunedì 22, con Lecce-Milan delle 19.30 ci sarà il primo match infrasettimanale di questa strana stagione del campionato italiano sotto il solleone. Gli altri infrasettimanali si svilupperanno tra martedì e giovedì.

La stagione si concluderà il 2 agosto, con inizio alle ore 21.45 e 10 gare in contemporanea. Il sabato e la domenica ci sarà solo una partita alle 17.15, che non si disputerà mai nei turni infrasettimanali. Possibili eventuali anticipi il venerdì e posticipi il lunedì alle 21.45. Un anticipo il sabato alle 19.30 e un altro alle 21.45. Le domeniche ci saranno partite alle ore 17.15, alle 19.30 (4 o 5) e alle 21.45 (1 posticipo). In pratica dal 20 giugno di giocherà praticamente quasi ogni giorno fino al 2 agosto, Il big match tra la Juventus capolista e la Lazio seconda, separate da un punto in classifica, si giocherà lunedì 20 luglio alle 21.45 a Torino. Tra le gare che saranno disputate alle 17.15 ci sono Milan-Roma, domenica 28 giugno, e il derby della Mole, Juventus-Torino, sabato 4 luglio.

Ecco il programma:

RECUPERI 6.A GIORNATA DI RITORNO

Sabato 20 giugno ore 19.30 TORINO-PARMA

Sabato 20 giugno ore 21.45 VERONA-CAGLIARI

Domenica 21 giugno ore 19.30 ATALANTA-SASSUOLO

Domenica 21 giugno ore 21.45 INTER-SAMPDORIA

8.A GIORNATA DI RITORNO

Lunedì 22 giugno 19.30 LECCE-MILAN

Lunedì 22 giugno 19.30 FIORENTINA-BRESCIA

Lunedì 22 giugno 21.45 BOLOGNA-JUVENTUS

Martedì 23 giugno 19.30 VERONA-NAPOLI

Martedì 23 giugno 19.30 SPAL-CAGLIARI

Martedì 23 giugno 21.45 GENOA-PARMA

Martedì 23 giugno 21.45 TORINO-UDINESE

Mercoledì 24 giugno INTER-SASSUOLO

Mercoledì 24 giugno ore 21.45 ATALANTA-LAZIO

Mercoledì 24 giugno ore 21.45 ROMA-SAMPDORIA

9.A GIORNATA DI RITORNO

Venerdì 26 giugno ore 21.45 JUVENTUS-LECCE

Sabato 27 giugno ore 17.15 BRESCIA-GENOA

Sabato 27 giugno ore 19.30 CAGLIARI-TORINO

Sabato 27 giugno ore 21.45 LAZIO-FIORENTINA

Domenica 28 giugno ore 17.15 MILAN-ROMA

Domenica 28 giugno ore 19.30 NAPOLI-SPAL

Domenica 28 giugno ore 19.30 SAMPDORIA-BOLOGNA

Domenica 28 giugno ore 19.30 SASSUOLO-VERONA

Domenica 28 giugno ore 19.30 UDINESE-ATALANTA

Domenica 28 giugno ore 21.30 PARMA-INTER

10.A GIORNATA DI RITORNO

Martedì 30 giugno ore 19.30 TORINO-LAZIO

Martedì 30 giugno ore 21.45 GENOA-JUVENTUS

Mercoledì 1 luglio ore 19.30 BOLOGNA-CAGLIARI

Mercoledì 1 luglio ore 19.30 INTER-BRESCIA

Mercoledì 1 luglio ore 21.45 FIORENTINA-SASSUOLO

Mercoledì 1 luglio ore 21.45 VERONA-PARMA

Mercoledì 1 luglio ore 21.45 LECCE-SAMPDORIA

Mercoledì 1 luglio ore 21.45 SPAL-MILAN

Giovedì 2 luglio ore 19.30 ATALANTA-NAPOLI

Giovedì 2 luglio ore 21.45 ROMA-UDINESE

11.A GIORNATA DI RITORNO

Sabato 4 luglio ore 17.15 JUVENTUS-TORINO

Sabato 4 luglio ore 19.30 SASSUOLO-LECCE

Sabato 4 luglio ore 21.45 LAZIO-MILAN

Domenica 5 luglio ore 17.15 INTER-BOLOGNA

Domenica 5 luglio ore 19.30 BRESCIA-VERONA

Domenica 5 luglio ore 19.30 CAGLIARI-ATALANTA

Domenica 5 luglio ore 19.30 PARMA-FIORENTINA

Domenica 5 luglio ore 19.30 SAMPDORIA-SPAL

Domenica 5 luglio ore 19.30 UDINESE-GENOA

Domenica 5 luglio ore 21.45 NAPOLI-ROMA

12.A GIORNATA DI RITORNO

Martedì 7 luglio ore 19.30 LECCE-LAZIO

Martedì 7 luglio ore 21.45 MILAN-JUVENTUS

Mercoledì 8 luglio ore 19.30 FIORENTINA-CAGLIARI

Mercoledì 8 luglio ore 19.30 GENOA-NAPOLI

Mercoledì 8 luglio ore 21.45 ATALANTA-SAMPDORIA

Mercoledì 8 luglio ore 21.45 BOLOGNA-SASSUOLO

Mercoledì 8 luglio ore 21.45 ROMA-PARMA

Mercoledì 8 luglio ore 21.45 TORINO-BRESCIA

Giovedì 9 luglio ore 19.30 SPAL-UDINESE

Giovedì 9 luglio ore 21.45 VERONA-INTER

13.A GIORNATA DI RITORNO

Sabato 11 luglio ore 17.15 LAZIO-SASSUOLO

Sabato 11 luglio ore 19.30 BRESCIA-ROMA

Sabato 11 luglio ore 21.45 JUVENTUS-ATALANTA

Domenica 12 luglio ore 17.15 GENOA-SPAL

Domenica 12 luglio ore 19.30 CAGLIARI-LECCE

Domenica 12 luglio ore 19.30 FIORENTINA-VERONA

Domenica 12 luglio ore 19.30 PARMA-BOLOGNA

Domenica 12 luglio ore 19.30 UDINESE-SAMPDORIA

Domenica 12 luglio 21.45 NAPOLI-MILAN

Lunedì 13 luglio ore 21.45 INTER-TORINO

14.A GIORNATA DI RITORNO

Martedì 14 luglio ore 21.45 ATALANTA-BRESCIA

Mercoledì 15 luglio ore 19.30 BOLOGNA-NAPOLI

Mercoledì 15 luglio ore 19.30 MILAN-PARMA

Mercoledì 15 luglio ore 19.30 SAMPDORIA-CAGLIARI

Mercoledì 15 luglio ore 21.45 LECCE-FIORENTINA

Mercoledì 15 luglio ore 21.45 ROMA-VERONA

Mercoledì 15 luglio ore 21.45 SASSUOLO-JUVENTUS

Mercoledì 15 luglio ore 21.45 UDINESE-LAZIO

Giovedì 16 luglio ore 19.30 TORINO-GENOA

Giovedì 16 luglio ore 21.45 SPAL-INTER

15.A GIORNATA DI RITORNO

Sabato 18 luglio ore 17.15 VERONA-ATALANTA

Sabato 18 luglio ore 19.30 CAGLIARI-SASSUOLO

Sabato 18 luglio ore 21.45 MILAN-BOLOGNA

Domenica 19 luglio ore 17.15 PARMA-SAMPDORIA

Domenica 19 luglio ore 19.30 BRESCIA-SPAL

Domenica 19 luglio ore 19.30 FIORENTINA-TORINO

Domenica 19 luglio ore 19.30 GENOA-LECCE

Domenica 19 luglio ore 19.30 NAPOLI-UDINESE

Domenica 19 luglio ore 21.45 ROMA-INTER

Lunedì 20 luglio ore 21.45 JUVENTUS-LAZIO

16.A GIORNATA DI RITORNO

Martedì 21 luglio ore 19.30 ATALANTA-BOLOGNA

Martedì 21 luglio ore 21.45 SASSUOLO-MILAN

Mercoledì 22 luglio ore 19.30 PARMA-NAPOLI

Mercoledì 22 luglio ore 21.45 INTER-FIORENTINA

Mercoledì 22 luglio ore 21.45 LECCE-BRESCIA

Mercoledì 22 luglio ore 21.45 SAMPDORIA-GENOA

Mercoledì 22 luglio ore 21.45 SPAL-ROMA

Mercoledì 22 luglio ore 21.45 TORINO-VERONA

Giovedì 23 luglio ore 19.30 UDINESE-JUVENTUS

Giovedì 23 luglio ore 21.45 LAZIO-CAGLIARI

Le ultime tre giornate di campionato sono previste rispettivamente il 26 luglio, il 29 luglio e il 2 agosto, con orari e giorni da definire.

