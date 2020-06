Caos calendari, Milan e Juve contro l'Inter: "Coppa Italia, le date non si cambiano"

03 giugno 2020 a

Ancor prima di ripartire, il calcio italiano litiga. Tutta "colpa" della Coppa Italia e delle date di semifinale di ritorno, previste (in attesa dell'ok del governo) il 12 giugno (Juventus-Milan) e il 13 (Napoli-Inter), con la finale fissata il 17 giugno. L'Inter ha però il 20 giugno il recupero con la Sampdoria, dunque chiede di anticipare e giocare per prima. Da Juve e Milan è piovuto però un secco "no". Insomma, il calendario è già congestionato, questo non era certo un mistero. Si pensi che tra il 13 e il 24 giugno, nella migliore delle ipotesi, l'Inter disputerà quattro partite. E ancora, Beppe Marotta si è sentito rispondere "no" anche sull'ipotesi di spostare la finale di Coppa Italia il 2 agosto. Un muro, alzato da Milan e Juve, che ad Appiano Gentile gradiranno il giusto.

