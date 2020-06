Ismael Bennacer, il City pronto a pagare la clausola da 50 milioni al Milan. Ma c'è anche il Psg

04 giugno 2020 a





Una pioggia di milioni di euro a sorpresa per il Milan? Forse sì. Si parla delle voci che riguardano Ismael Bennacer, che Pep Guardiola vorrebbe fortissimamente al Manchester City, tanto da essere pronto, si sussurra, a pagare la clausola di 50 milioni di euro. Il centrocampista algerino è stato tra i migliori in questa difficilissima stagione dei rossoneri, certo privarsene sarebbe un brutto colpo, ma nel caso in cui arrivassero 50 milioni si tratterebbe di ossigeno puro da reinvestire sul mercato. "Il City vuole Bennacer e lo ha messo nella lista delle priorità per la prossima stagione. Pep Guardiola in persona ha contattato il giocatore e gli ha comunicato l’intenzione di provare a prenderlo, mostrandogli il progetto del Manchester City - rivela RMC Sport -. Nel contratto di Bennacer esiste in gran segreto una clausola rescissoria da 50 milioni di euro per liberare subito il centrocampista dal Milan. Il Manchester City così come il Psg ne è venuto a conoscenza e sta sondando la situazione, al momento non è stata offerta la cifra della clausola ma contattato il giocatore algerino".

