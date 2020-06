Mario Balotelli, fine ingloriosa. Licenziato per giusta causa: inizia la battaglia legale col Brescia

06 giugno 2020 a

Una fine davvero ingloriosa, quella di Mario Balotelli. Il Brescia gli ha fatto recapitare la lettera per chiedere la rescissione unilaterale del contratto. Le ultime assenze agli allenamenti hanno definitivamente incrinato il rapporto tra l’attaccante e il club di Massimo Cellino, con quest’ultimo che ha deciso di aver sopportato abbastanza le bizze di quello che doveva essere il giocatore simbolo della squadra. È infatti partita la lettera degli avvocati per la risoluzione del contratto per giusta causa dopo le sedute saltate senza motivo, che si sommano alla negligenza mostrata durante il lockdown. L’allenatore Diego Lopez ha infatti svelato che Balo non si è quasi mai visto nel periodo trascorso in casa ed è apparso molto indietro rispetto ai compagni, oltre che scarsamente motivato. Da qui la decisione drastica del Brescia, che ha fallito nel tentativo di rianimare un talento ormai definitivamente sprecato.

