Ferrari, Sebastian Vettel e le fonti di Mattia Binotto: "Ultimo anno con noi, poi un posto in Mercedes"

Sebastian Vettel gareggerà ancora con la Ferrari nella stagione 2020, che dovrebbe cominciare a luglio dall’Austria, dopodiché dovrà trovarsi una nuova squadra. “Lo adoriamo e lo apprezziamo - ha dichiarato Mattia Binotto in un’intervista a Marca - e sarebbe importante per lui trovare un buon posto per il prossimo anno. Sento voci che lo può trovare in Mercedes e sarei molto felice per lui, lo sarei davvero”. Il team principal della Ferrari ha spiegato le “molte ragioni” per le quali non è stato facile decidere di separarsi dal pilota tedesco a partire dal 2021: “Lo amiamo come pilota e come persona, non è stata una decisione facile. È stato la nostra prima opzione e poi è arrivata la pandemia, che ha cambiato molte cose, dal regolamento al massimale del bilancio, cose che hanno cambiato la visione della situazione. Sono sicuro che vuole finire il suo ultimo anno in Ferrari in una buona posizione, ottenendo il meglio per la squadra, quindi non mi aspetto affatto un cattivo comportamento”. Poi Binotto ha parlato di Charles Leclerc, che rappresenta il presente e il futuro di Maranello: “È un pilota sul quale puntiamo e che pul diventare il più forte di sempre nella storia della Formula 1. Ci aspettiamo che quest’anno sia ancora più forte che in passato e che lo sia ancora di più in futuro”.

