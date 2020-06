Paulo Dybala, l'attaccante della Juventus dopo il coronavirus: "Non sono ancora al top, ma finalmente si riparte”

07 giugno 2020 a

"Ora mi sento molto meglio. Non sono al cento per cento ma sto abbastanza bene. Abbiamo ripreso ad allenarci, il calcio sta tornando e presto faremo ciò che amiamo di più. Spero che possiamo divertirci e far divertire". Paulo Dybala è pronto a ripartire in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan in programma venerdì, la prima partita in Italia dopo lo stop per la pandemia e dopo essere stato contagiato più volte dal coronavirus.

"Penso che sarà utile perché avremo molte partite di calcio consecutive e persone come noi che adorano che questo sport meraviglioso. avranno la possibilità di vedere una partita diversa al giorno", ha detto l'attaccante della Juventus. Dybala, ricorda Sportmediaset, era stato trovato positivo il 21 marzo insieme alla fidanzata Oriana e dopo 46 giorni di isolamento nella sua casa di Torino ha sconfitto il Covid-19. L'8 maggio ha ripreso contatto diretto con il mondo Juve e si è rivisto al JMedical per le visite mediche.

