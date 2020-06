Coronavirus, quanto valgono i calciatori: Lautaro-Lukaku l'oro dell'Inter. Messi-Ronaldo, l'età si sente

08 giugno 2020 a

Quanto valgono i calciatori ai tempi del coronavirus? Il Cies ha stilato una classifica in base a un algoritmo che tiene conto di fattori quali l’età, la durata del contratto o il club di appartenenza, oltre ovviamente al talento del giocatore. Il più caro di tutti resta Kylian Mbappè, che secondo l’Osservatorio sul calcio vale 259,2 milioni di euro. Alle sue spalle ben quattro calciatori inglesi, che potrebbero presto fare le fortune della loro Nazionale: si tratta di Raheem Sterlin (194,7), Jadon Sancho (179,1), Trent Alexander-Arnold (171,1) e Marcus Rashford (152,3). Il primo giocatore della Serie A è Matthijs De Ligt della Juventus, che è diciottesimo con un valore di mercato stimato in 104,7 milioni. Più giù ci sono i due attaccanti dell’Inter, Lautaro Martinez (98,9) e Romelu Lukaku (90,3). Il primo italiano è Nicolo Zaniolo, che con i suoi 70,1 milioni vale esattamente quanto Paulo Dybala. Per quanto riguarda i due fenomeni generazionali, Lionel Messi viene valutato 100,1 milioni (21esimo), nonostante sia prossimo ai 33 anni e in scadenza nel 2021. Cristiano Ronaldo è invece il più anziano in classifica: è 70esimo con una valutazione pari a 62,8 milioni.

"Non sono ancora al 100%, ma pronto a fare quello che amo di più". La felicità di Dybala dopo l'incubo personale del coronavirus

