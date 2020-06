Juventus, Paulo Dybala punta a un rinnovo da nababbo: 15 milioni a stagione

10 giugno 2020 a

a

a

Paulo Dybala aspetta il rinnovo del contratto con la Juventus. L'argentino punta a un contratto di 15 milioni netti a stagione, ma già a 12 è possibile chiudere. Attualmente l'attaccante bianconero è quarto per stipendio e ne guadagna 7,3. Davanti a lui ci sono, Cr7, De Ligt che ne prende 8e la coppia Higuain-Pjanic (7,5 entrambi). Sportmediaset.it scrive che

probabilmente si arriverà a un compromesso per una cifra che oscillerà tra gli 11 e i 12 milioni di euro e un contratto, quindi da prolungare almeno fino al 2024-25.

Coronavirus, quanto valgono i calciatori: Lautaro-Lukaku l'oro dell'Inter. Messi-Ronaldo, l'età si sente

Per trovare le risorse necessarie per garantire un contratto faraonico all'argentino, la Juventus sta pensando anche ad alcune cessioni eccellenti come Miralem Pjanic, Gonzalo Higuain, Federico Bernardeschi e Adrien Rabiot, quest’ultimo arrivato a parametro zero.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.