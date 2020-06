Milan, Ivan Gazidis a Milanello, ma Paolo Maldini era assente. Addio sempre più vicino

10 giugno 2020 a

Ivan Gazidis, ad del Milan, è tornato a Milanello per la prima volta dopo il lockdown. Il dirigente ha voluto far sentire alla squadra la vicinanza della società a due giorni dalla delicatissima semifinale di ritorno di Coppa Italia in casa della Juve (si riparte dall’1-1 dell’andata) Gazidis, scrive la Gazzetta dello Sport, ha assistito all’allenamento e ha fatto un discorso motivazionale ai giocatori. La Coppa può rappresentare la svolta in una stagione difficile, oltre che il pass per l’Europa. Gazidis inoltre ha inoltre trovato l’accordo con la squadra sul taglio degli stipendi a fronte della pandemia e della sospensione del campionato.

"Se hanno bisogno di una mano, ci sono": Milan, Rivera si candida come allenatore

Assente oggi a Milanello il direttore tecnico Paolo Maldini, che invece era stato al fianco dei giocatori e del tecnico Stefano Pioli nei giorni scorsi. Il futuro di Paolo, in rotta con Gazidis dopo l'addio di Boban, è sempre più lontano. E anche la scelta di non esserci oggi al centro sportivo ne è una chiara metafora.

