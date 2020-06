Zlatan Ibrahimovic, incontro con l'ad Gazidis: "Non è più il Milan di una volta, resto solo per passione"

11 giugno 2020 a

a

a

“È un club senza progetto, non è più il Milan di una volta”. È la sentenza nuda e cruda che Zlatan Ibrahimovic avrebbe pronunciato davanti all’ad Gazidis, che mercoledì 10 giugno ha avuto un confronto con la squadra. Tanti i dubbi e le perplessità sul presente e soprattutto sul futuro dei rossoneri: tutti sono in discussione, a partire dal tecnico Stefano Pioli, ma qualcuno come Ibra si sente già tagliato fuori dal progetto. “Se resto è solo per passione”, sarebbe il concetto espresso dal fuoriclasse svedese, che comunque davanti a sé ha due mesi di calcio giocato: la serie A è pronta a ripartire, e con essa la Coppa Italia, che vede il Milan subito impegnato nel ritorno della semifinale con la Juventus. Una partita importante, che arriva però in un momento piuttosto caotico per il club rossonero.

Gazidis si rivede a Milanello ma... Toh, che caso, Maldini non c'è: più di un indizio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.