Serie A, il comitato tecnico scientifico approva la modifica della quarantena: cosa cambia per giocatori e club

A pochi giorni dalla ripresa ufficiale della Serie A, la proposta della Federcalcio per la modifica della quarantena è stata accolta dal comitato tecnico scientifico. Il nuovo piano della Federazione esclude la tanto contestata quarantena per l’intera squadra in caso di positività di uno dei giocatori o dei membri dello staff. Nel caso di un nuovo infetto (che verrebbe subito isolato) i suoi compagni, chiusi in ritiro, sarebbero chiamati a effettuare un tampone rapido. In caso di negatività, verrebbero fatti due nuovi test prima e dopo le partite per avere la certezza assoluta di non correre rischi. La modifica voluta dalla Federcalcio e accolta dal comitato tecnico scientifico consentirà alle squadre di non fermarsi anche in caso di una nuova positività e di conseguenza il campionato dovrebbe giungere a conclusione senza particolari intoppi o polemiche.

