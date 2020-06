Gennaro Gattuso va in tv dopo Napoli-Inter: "Dedico questo risultato ai miei genitori", lo strazio per la sorella morta

14 giugno 2020 a

"Dedico questa vittoria ai miei genitori". Gennaro Gattuso, al termine della semifinale di Coppa Italia tra Napoli e Inter finita 1-1 al San Paolo (gli azzurri si sono qualificati per la finale contro la Juventus) ringrazia in diretta tv "il mondo del calcio e le persone che sono state vicino a me e alla mia famiglia" per la recente, tragica morte della sorella Francesca. "Io e i miei genitori eravamo legati a lei e mi è dispiaciuto davvero molto. Per questo ringrazio i ragazzi che mi hanno dato questa gioia stasera".



"Dopo il gol di Mertens ci siamo liberati un po' e non era facile dopo 95 giorni. In questi mesi c'e' stata la fine del mondo, siamo stati bravi a fare meno danno possibile. E' successo qualcosa di difficile, abbiamo perso migliaia di persone. Allo stadio con le mascherine non è facile e non è bello, ma rispetto chi ci ha lasciato: una roba devastante".

