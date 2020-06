Ciro Immobile, 40 milioni per 5 anni: l'offerta pazzesca del Newcastle

16 giugno 2020 a

Il Newcastle, della nuova proprietà araba, è pronto a mettere sul piatto una cifra importante per portare in Premier League, Ciro Immobile. Secondo la Gazzetta dello Sport il club inglese ha offerto 55 milioni a Lotito e 8 netti all'anno per 5 stagioni al bomber biancoceleste .

Il Newcastle, però, dovrà fare i conti con la volontà dell'attaccante che, per ora, ha giurato amore verso la Lazio. Con il club sta parlando del rinnovo del contratto fino al 2025 (scadenza 2023) e di un aumento che gli permetterebbe di arrivare a 4 milioni netti a stagione. Certo è che il Newcastle gli offrirebbe il doppio della cifra come ingaggio. E a certe cifre è difficile dire di no.

