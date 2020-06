Sylvestre sconvolge la Coppa Italia: pugno chiuso, Inno di Mameli sbagliato e urlo. Adinolfi: "Ridacci i soldi"

17 giugno 2020 a

L'ex cantante di Amici Sergio Sylvestre si esibisce all'Olimpico prima della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus e si scatena l'inferno. Pugno chiuso in stile Messico '68, urlo finale "No justice no peace" (niente giustizia, nessuna pace) e strofa dell'Inno di Mameli a vuoto , forse per l'emozione o perché dimenticata. La protesta in pieno stile #BlackLivesMatters e l'esecuzione non impeccabile dell'inno non va giù a molti telespettatori. Il più duro è Mario Adinolfi, che scrive sui social: "Sei chiamato a cantare l’Inno di Mameli alla finale di Coppa in diretta tv, ti pagano e tanto per farlo, non ne conosci le parole e non fai lo sforzo di impararle, toppi una strofa intera, alla fine invece di sparire e piangere fai il pugno e urli ‘No Justice, No Peace?’ Ma ridacci li soldi. Che disastro che fa tutto l’oceano di fregnacce che ha invaso il cervello di questi".

