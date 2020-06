Coppa Italia al Napoli, la gioia di Gattuso. La Juve di Sarri cade ai rigori

17 giugno 2020 a

Trionfo del Napoli di Rino Gattuso che si aggiudica la Coppa Italia, il primo trofeo post-Covid ai calci di rigore per 4-2 contro la Juventus. Nei 90 minuti la squadra di Sarri parte meglio ma è il Napoli, soprattutto nel finale ad avere le occasioni migliori, l'ultima in pieno recupero con miracolo di Buffon e palo che salva i bianconeri, prima dei penalty dove per la Juve sbagliano prima Dybala e poi Danilo lasciando al Napoli il trofeo grazie alle reti di Insigne, Politano, Maksimovic e Milik.

