Lautaro Martinez, niente clausola: il Barcellona offre Suarez e soldi per l'attaccante dell'Inter

Il Barcellona non pagherà mai cash la clausola di 111 milioni per portare via dall'Inter, Lautaro Martinez, Ma il Toto è comunque un obiettivo dei blaugrana. L’attaccante argentino è stato espressamente richiesto dal connazionale Leo Messi, e il suo entourage avrebbe un accordo di massima (quadriennale da 12 milioni a stagione) con il club catalano, fa sapere il Giorno. "In questo momento si rischia la bancarotta ed il fallimento", spiega Victor Font, uno dei due candidati alla presidenza del club e quindi porte chiuse al pagamento di una cifra come quella richiesta dall'Inter.

"Marotta mente sulla clausola". Dalla Spagna è guerra contro l'Inter nel nome di Lautaro, mossa kamikaze?

L’ultima idea dei catalani allora è quella di offrire il 33enne Luis Suarez, valutato 35 milioni. Non abbastanza però per convincere Marotta e Ausilio, che restano fermi ai 111 milioni della clausola. Perciò Lautaro rischia di restare in nerazzurro, con Lukaku e magari con Sanchez (possibile riscatto) e Perisic (di ritorno dal Bayern) .

