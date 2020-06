Milan e calcio italiano in lutto: è morto Pierino Prati, il bomber di Nereo Rocco

22 giugno 2020 a

Calcio italiano in lutto: è morto a 73 anni Pierino Prati, storico attaccante del Milan di Nereo Rocco a cavallo degli anni Sessanta e Settanta. Pierino "La peste" era nato a Cinisello Balsamo nel 1946 e da tempo era malato. Cresciuto nelle giovanili rossonere, dopo essersi fatto le ossa nel Savona è tornato al Milan nel 1967, risultando subito decisivo per la vittoria dello scudetto e diventando grande protagonista in tandem con Sormani e Hamrin, davanti a Rivera. Fino al 1973 ha giocato 141 partite e segnato 72 reti, vincendo, tra l'altro la Coppa Campioni 1969 (suoi 3 dei 4 gol all'Ajax di un giovanissimo Cruyff nella finale di Madrid), l'Intercontinentale nel 1970 e la Coppa delle Coppe nel 1973, mancando però la conquista della "Stella", anche a causa della celebre Fatal Verona. Passato poi alla Roma, Prati nella Capitale gioca fino al '77 totalizzando 82 presenze e 28 gol. È stato anche campione d'Europa con la Nazionale nel 1968 e finalista mondiale nel 1970. Il cordoglio di Bruno Conti su Instagram: "Riposa in pace". Da allenatore aveva guidato Lecco, Solbiatese, Sporting Bellinzago e Pro Patria.

