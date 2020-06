La Juventus torna a correre col minimo sforzo: Ronaldo e Dybala, 2-0 al Bologna. Ma dietro Sarri è contato

22 giugno 2020 a

a

a

La Juventus riprende a correre dopo la batosta della Coppa Italia persa contro il Napoli e batte 2-0 in trasferta il Bologna. Gli uomini di Sarri risolvono la pratica nel primo tempo, in poco più di dieci minuti. Al 23' fallo di Dijks su Rabiot, sembra fuori area ma al Var l'arbitro assegna il rigore trasformato da Cristiano Ronaldo, che torna al gol dopo 4 gare a secco. Per lui, una infinità. Al 36' è invece Dybala a chiudere i conti di fino su assist di tacco di Bernardeschi. Uniche note negative per la Juve l'infortunio di De Sciglio e l'espulsione del suo sostituto Danilo, che lasceranno Sarri con le alternative contate in difesa. Nel frattempo, si può godere l'allungo a +4 sulla Lazio seconda in classifca.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.