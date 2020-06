Serie A, tifosi contro le partite serali: pronta la class action

24 giugno 2020 a

La Serie A è tornata in campo, ma le lamentele dei tifosi continuano ad esserci: stavolta gli strali riguardano gli orari delle partite, molte delle quali in tarda serata per evitare le ore più calde della giornata e salvaguardare la salute dei giocatori. Ma è difficile così seguire i match delle 21.45 che terminano quasi allo scoccare della mezzanotte. Secondo il Corriere dello Sport, le segnalazioni dei consumatori sarebbero sempre più numerose e sembrano intenzionati a rivolgersi alle autorità competenti, tramite le associazioni di categoria, per chiedere di anticipare le partite, ritenendo “assurda, immotivata e priva di qualsiasi logica” l’idea dei match in tarda serata. Con l'idea di istituire, a mali estremi, anche una class action.

Da regolamento, la Lega può decidere in autonomia gli orari dei match, ma il programma deve poi essere approvato con Aic e televisioni. Una delle possibili soluzioni sarebbe quella di iniziare alle 16.30, in moto tale che l’ultima partita della giornata vada in scena alle 21, ma al momento l’intenzione sarebbe quella di non modificare radicalmente gli orari. Con buona pace dei tifosi arrabbiati.

