Milan Skriniar, insulti all'arbitro e bestemmia: per l'interista tre turni di stop

25 giugno 2020 a

L’Inter dovrà rinunciare nei prossimi tre turni di campionato a Milan Skriniar. Lo slovacco infatti è stato fermato da Giudice Sportivo a seguito di quanto accaduto nelle concitate fasi finali della sfida di mercoledì sera contro il Sassuolo, con i nerazzurri fermati in casa sul 3-3,

Inter, addio scudetto: 3-3 col Sassuolo al Meazza. Quanti rimpianti (e che errore di Gagliardini)

Il giudice sportivo ha pesantemente punito il difensore che era stato espulso al 92' per doppia ammonizione, motivandolo con l'accusa di aver offeso l'arbitro e per una bestemmia esclamata proprio al momento del cartellino rosso. Fermato anche Conte, che era in diffida ed è stato ammonito. Per l’allenatore dell’Inter, che era diffidato, si tratta della quinta sanzione, mentre per il centrale nerazzurro anche una multa di 10.000 euro.

