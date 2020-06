Milan Skriniar, doppia mazzata: dopo la squalifica la multa dall'Inter

26 giugno 2020 a

Doppia stangata per Milan Skriniar, il difensore dell'Inter squalificato per tre turni per insulti all'arbitro e bestemmia nel match contro il Sassuole, dove è stato espulso (salterà Parma, Brescia e Bologna). Doppia stangata perché il club nerazzurro ha deciso di non fare ricorso contro la decisione, ma anzi multerà il difensore con 10mila euro, come da regolamento interno, per il pessimo comportamento tenuto sul terreno di gioco. Una scelta, come detto, in ossquio al codice comportamentale dell'Inter. Certo scelta un po' punitiva, dato che in carriera ha Skriniar ha collezionato solo quattro espulsioni, due dirette e due per doppio giallo. Ma le regole sono regole...

"Bestemmia e insulti all'arbitro". Inter, batosta-Skriniar: un lunghissimo stop

