Napoli, Pietro Puzone dallo scudetto con Maradona a una vita da senzatetto: la drammatica parabola dell'ex talento

Pietro Puzone ha fatto parte del Napoli di Diego Maradona che ha vinto lo scudetto nella stagione 1986-87. Puzone non giocò nemmeno una gara: raccolse soltanto qualche presenza in panchina, ma è tutt’oggi ricordato per il legame speciale con il fuoriclasse argentino. Era infatti inquadrato spesso nei festeggiamenti per lo scudetto ed è ricordato anche come "consolatore" di Maradona dopo l’errore decisivo dal dischetto che costò al Napoli l’eliminazione dalla Coppa Uefa. Puzone ha 57 anni e attualmente non se la passa affatto bene: vive sulle panchine di Acerra, dove è nato, senza nemmeno un tetto dove ripararsi. La sua storia è emersa dalla chat “Vecchio Napoli”, dove sono riuniti ex calciatori e dirigenti di quella squadra che vinse lo scudetto: uno dei membri della chat ha incrociato Puzone ad Acerra e gli ex compagni si sono subito attivati per aiutarlo.

