Serie A, la Lazio vince in rimonta 2-1 sulla Fiorentina. Continua la rincorssa biancoceleste alla Juve

28 giugno 2020 a

a

a

La Lazio ha battuto la Fiorentina 2-1 in una gara valida per la 28esima giornata di Serie A. I gol di Ribery (un capolavoro il terzo gol in campionato del francese) al 25', Immobile su rigore al 67' (28° centro in campionato su 28 partite) e Luis Alberto all'83'. Espulso al 94' Vlahovic della Fiorentina per una gomitata a Patric. Una scritta 'Forza Alex' è apparsa sui cartelloni pubblicitari dello stadio Olimpico. Questo l'omaggio del club biancoceleste ad Alex Zanardi.

Il Cagliari ritrova Nainggolan e cala il poker: il Torino va ko. Zenga ora sogna l'Europa

La Lazio ha così subito risposto alla vittoria della Juve contro il Lecce. La squadra di Simone Inzaghi riscatta subito la sconfitta subita mercoledì a Bergamo contro l'Atalanta. I biancocelesti tornano a -4 dai bianconeri e tengono aperti i giochi per lo Scudetto a 10 giornate dalla fine. Una vittoria sofferta dei biancocelesti, contro una ottima Fiorentina per 60 minuti fino a quando ha avuto benzina Ribery. Con il crollo fisico del fuoriclasse francese, la squadra di Iachini ha finito per concedere troppo campo ai padroni di casa che ne hanno approfittato, centrando il gol da tre punti a sette minuti dalla fine.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.