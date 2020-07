Inter, Marotta scatenato: dopo Hakimi, l'offerta per Tonali. Ma il Brescia gioca al rialzo

01 luglio 2020 a

Inter scatenata sul mercato. Il club nerazzurro ha già iniziato la campagna di rinforzo per la prossima stagione: tutto lascia pensare che Beppe Marotta assicurerà ad Antonio Conte un altro colpo da novanta, valido sia per il presente che per il futuro. Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Hakimi (40 milioni più 5 di bonus da versare al Real Madrid), l’Inter è pronta ad affondare il colpo su Sandro Tonali. Il gioiellino del Brescia, classe 2000, è inseguito da tempo dai nerazzurri, che sono in netto vantaggio sulla concorrenza: secondo le ultime indiscrezioni, l’Inter ha offerto 30 milioni più 5 di bonus, ma il presidente Cellino ne vorrebbe almeno 10 in più tra parte fissa e variabile. Molto dipenderà anche dal modo in cui terminerà la stagione del Brescia: in caso di retrocessione diminuirebbe la forza contrattuale di Cellino.

