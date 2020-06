Serie A, vittoria nel finale e in rimonta per l'Inter a Parma. De Vrji e Bastoni replicano a Gervinho

29 giugno 2020 a

L'Inter delle follie, a tratti svogliata e imprevedibile, ribalta nel finale il match contro il Parma dopo una prestazione per 80 minuti incolore e mantiene la sua corsa Champions tenendo a distanza l'Atalanta. I ducali sono stati sconfitti per 2-1 dopo aver gestito per larga parte del match andando in vantaggio al 15' con Gervinho e per almeno tre volte vicina al raddoppio. Ma ancora Gervinho e Cornelius non trovano il colpo del ko e nella ripresa, dopo un assalto sterile e scomposto a sei dal termine l'Inter trova il pareggio con De Vrij all'84' e la rete del successo con Bastoni (un ex) all'87'.

Doveva essere la notte di Lukaku e Lautaro Martinez, ma ci hanno pensato due difensori a far uscire l'Inter dalle secche. Per il Parma una occasione persa per la rincorsa all'Europa League. L'Inter ritrova così il sorriso, dopo il pareggio interno rocambolesco con il Sassuolo, ma il gioco continua a non convincere.

