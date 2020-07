Fabian O'Neill, l'ex centrocampista di Cagliari e Juve ricoverato d'urgenza per una cirrosi epatica: "Ha bisogno di un trapianto”

02 luglio 2020 a

Fabián O'Neill, 46enne uruguaiano, in Italia con le maglie di Cagliari, Juventus e Perugia, è stato dimesso dalla clinica dove era stato ricoverato lo scorso venerdì per cirrosi epatica. L'ex nazionale della Celeste proseguirà il recupero nellaa casa. Ma sebbene O'Neill abbia reagito molto bene al trattamento intensivo, scrive la stampa locale, la sua situazione resta molto complicata.

A lanciare l’allarme è Martina, la figlia che ha rivelato lo stato critico. Secondo i medici, il fisico di O’Neill avrebbe reagito bene e potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni, “ma il quadro clinico è molto serio e il fegato è ormai compromesso dall’abuso di alcol”. A complicare il tutto, anche una seria infezione alle vie urinarie. Sulle colonne del Paìs la figlia Martina sostiene che la situazione sia “allarmante”. Tanti ex colleghi tra cui Zidane, suo grande amico sin dai tempi della Juventus, disposti ad aiutarlo sostenendo i costi della riabilitazione. “Ha bisogno di un trapianto”, ha rivelato la figlia dell’uruguaiano, “ma se non smette subito di bere non ce la farà”.

