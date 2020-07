Morta la ciclista Roberta Agosti, travolta da un camion mentre era in sella

04 luglio 2020 a

E' morta in provincia di Brescia travolta da un camion mentre era in sella della sua bicicletta, Roberta Agosti. La ciclista cinquant'anni, tesserata per il Team Millennium di Brescia, ha perso la vita questa mattina nelle campagne bresciane tra le località La Madonnina e Lonato. Sono stati inutili i soccorsi del 118 arrivato con l'elisoccorso. la Agosti è morta sul colpo.

La donna si stava allenando e con lei c'era anche il marito l'ex ciclista professionista Marco Velo e braccio destro di Davide Cassani commissario tecnico della nazionale italiana maschile di ciclismo su strada.

Ancora la chiarire la dinamica dell'incidente sembra però che la bici si sia schiantata contro un camion che procedeva in senso opposto. La Agosti era un'appassionata di bici ed era solita ad uscite di gruppo insieme al marito che, beffa del destino, si occupa proprio di gestione della sicurezza nel ciclismo agonistico italiano.

E' proprio Marco Velo, assieme al direttore di corsa, che nelle corse ciclistiche decide chi può passare nei punti più critici nella carovana di mezzi al seguito dei ciclisti, è l'ultimo uomo al Giro d'Italia e in tutte le grandi gare di Rcs Sport.

