Juventus-Torino, la sfuriata di Cristiano Ronaldo con Maurizio Sarri: il dettaglio sfuggito

Un dettaglio che forse non tutti hanno notato. Siamo a Juventus-Torino, il derby della Mole che si è disputato sabato 4 luglio. Si parla di Cristiano Ronaldo, che già nel primo tempo chiede più palloni di giocare. E ad un certo punto la protesta diventa plateale e rivolta a Maurizio Sarri: CR7 si rivolge in modo evidente alla panchina, dove il mister lo ascolta. Siamo sul 2-0, i bianconeri in controllo. Ma il portoghese, approfittando di una pausa verso la fine della prima frazione di gioco, si avvicina al tecnico e gli spiega cosa, a suo giudizio, non funzioni. Una protesta plateale, insomma, a cui Sarri ha risposto in modo pacato, tranquillizzandolo e spiegandogli che posizione tenere in campo.

