Inter, è "fatta" per Lautaro Martinez? Sette giorni e 2 ottime ragioni: resterà in nerazzurro

Inter, è fatta per Lautaro Martinez? Forse sì. Fatta poiché i nerazzurri potrebbero riuscire a trattenerlo: tra sette giorni, infatti, scade la clausola rescissoria da 111 milioni di euro, denari che i blaugrana non hanno intenzione di versare nelle casse nerazzurre. Il punto è che quei soldi non ci sono. E insomma, niente clausola. Dalla Spagna però sostengono che l'Inter dovrà abbassare le richieste e accettare un'offerta non superiore ai 70 milioni più il cartellino di Junior Firpo, ad agosto. Ma da Appiano Gentile fanno notare in primis come Firpo non interessi granché, e soprattutto che Lautro non ha mai espresso la volontà di andarsene. Insomma, le possibilità che il Toro resti in nerazzurro sembrano crescere esponenzialmente.

