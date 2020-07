Massimiliano Allegri, scaduto il contratto milionario con la Juventus: "Ho detto no al Real Madrid"

06 luglio 2020 a

Dal 30 giugno Massimiliano Allegri è ufficialmente libero sul mercato. È infatti scaduto il contratto da 7 milioni l’anno che lo legava alla Juventus, con la quale ha vinto la bellezza di 11 trofei in 5 anni, sfiorando anche la tanto agognata Champions League. Dopo aver ricaricato le batterie grazie ad un anno sabbatico, Allegri è pronto a tornare in panchina: “Non mi interessa davvero dove - ha dichiarato ai microfoni di Marca - sto cercando un club con cui condividere un progetto e che abbia l’ambizione di competere per vincere”. Inoltre l’ex tecnico bianconero ha svelato di essere stato molto vicino al Real Madrid dopo il primo addio di Zidane: “Due anni fa ci fu un contatto ma non accadde nulla perché avevo un contratto con la Juve. Avevo un forte impegno morale nei confronti del club e della sua gente”. Ma adesso è pronto ad ascoltare qualsiasi proposta allettante, dall’Italia così come dagli altri principali campionati europei.

