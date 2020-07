Franck Ribery ha trovato una brutta sorpresa al rientro dalla sfida di Parma: i ladri gli hanno svaligiato la casa

06 luglio 2020 a

a

a

Domenica da incubo per Franck Ribery. Il fuoriclasse francese della Fiorentina, uscito anzitempo dalla sfida vittoriosa di Parma per un infortunio alla caviglia, al rientro in serata a Firenze ha trovato una brutta sorpresa: i ladri gli hanno svaligiato la casa. Dalla casa che si trova sulle colline di Bagno a Ripoli sarebbero stati portati via alcuni orologi e monili in oro per un importo ancora da quantificare, ma che si dice che sia molto ingente.

Dopo la sfida vinta 2-1 contro i ducali, l’allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini, ha fatto chiarezza sulla situazione di Ribery: “Ha preso una brutta botta, vediamo come sta alla ripresa degli allenamenti. I grandi giocatori hanno recuperi eccezionali”. Ribery sarà monitorato costantemente, ma le sue condizioni non destano molta preoccupazione. L’importante vittoria al Tardini ha concesso un po’ di respiro alla Fiorentina, che si è avvicinata ai quaranta punti utili per la salvezza.

