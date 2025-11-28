Lele Adani si scatena ancora: "Partito preso pro-Allegri"

No, una domanda su Massimiliano Allegri, se di mezzo c'è Lele Adani, non può mancare, mai. E non manca neppure in un'intervista concessa dal telecronista Rai a Fanpage.it, intervista lunga e profonda in cui racconta parla di Viva el futbol, il format portato dal live streaming al palco dei teatri, insieme ad Adani anche Antonio Cassano e Nicola Ventola, insomma, tre quarti della fu Bobo Tv, parentesi archiviata dopo la traumatica rottura con Bobo Vieri.
Ricordando i fatti di due anni fa, lo scioglimento della Bobo Tv, Adani spiega: "Molte volte da una delusione, da un tradimento, da un'ingiustizia, si rafforza un'amicizia che si rivela nella legittima e intensa purezza. E questo dà inizio a un processo virtuoso che porta a fare grandi cose. Anzitutto, fortifica un'amicizia. Poi genera un'attività, che è quella della comunicazione, che amiamo, a un livello molto più professionale". Insomma, il bicchiere molto più che mezzo pieno.
E come detto, tra una considerazione e l'altra, ecco che si arriva a Max Allegri, mister di un Milan lanciatissimo in Serie A soprattutto dopo la vittoria nel derby, la scorsa domenica. Chiedono ad Adani cosa risponde a chi sostiene ancora che va contro Allegri per partito preso. "Sono altri che vanno per partito preso pro Allegri. Io, invece, faccio parlare il campo e l'ho fatto presente quando, durante il suo percorso, la Juventus non ha fatto bene e non ha mostrato secondo me lo status che invece aveva dimostrato sei, sette, otto anni fa. Nel momento che resta competitivo, lo sottolineo e penso che il primo a comprenderlo è stato lui. Ma il problema non sarà mai Allegri, è la comunicazione", conclude Adani. Insomma, tutta colpa degli altri, della "comunicazione". Sarà. Per certo, nelle ultime settimane il clima tra i due, tra Adani e Allegri, si è rivelato molto più disteso che in passato.