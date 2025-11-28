Lele Adani si scatena ancora: "Partito preso pro-Allegri"

E come detto, tra una considerazione e l'altra, ecco che si arriva a Max Allegri, mister di un Milan lanciatissimo in Serie A soprattutto dopo la vittoria nel derby, la scorsa domenica. Chiedono ad Adani cosa risponde a chi sostiene ancora che va contro Allegri per partito preso. "Sono altri che vanno per partito preso pro Allegri. Io, invece, faccio parlare il campo e l'ho fatto presente quando, durante il suo percorso, la Juventus non ha fatto bene e non ha mostrato secondo me lo status che invece aveva dimostrato sei, sette, otto anni fa. Nel momento che resta competitivo, lo sottolineo e penso che il primo a comprenderlo è stato lui. Ma il problema non sarà mai Allegri, è la comunicazione", conclude Adani. Insomma, tutta colpa degli altri, della "comunicazione". Sarà. Per certo, nelle ultime settimane il clima tra i due, tra Adani e Allegri, si è rivelato molto più disteso che in passato.