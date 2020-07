Milan, quasi ufficiale: Rangnick nuovo tecnico e direttore tecnico. La voce su Maldini: "Cosa gli hanno offerto". Umiliato?

07 luglio 2020 a

L’a.d. Ivan Gazidis ha affidato a Ralf Rangnick il Milan per i prossimi tre anni. Manca solo l’annuncio. Rangnick però potrebbe forse decidere di fare soltanto il direttore tecnico per la prima stagione, ma è più probabile che si sieda subito in panchina, Soltanto un miracolo europeo, scrive la Gazzetta dello Sport, potrebbe produrre una proposta di rinnovo per Stefano Pioli. E un nuovo ruolo va trovato anche all’attuale direttore dell’area tecnica Paolo Maldini. Sempre che decida di restare.

In questa fase infatti è importante, perciò, definire le mansioni di Paolo Maldini che aveva iniziato la stagione condividendo la responsabilità tecnica con Zvonimir Boban. Nel colloquio con Gazidis è emersa la disponibilità del club ad affidargli un compito alla Nedved. Se necessario anche con la vicepresidenza, ma con compiti più istituzionali che operativi. Soluzione ha il gradimento di Rangnick, ma probabilmente non quella dell’ex capitano. Maldini ha chiesto una pausa di riflessione, ma non è parso entusiasta.

