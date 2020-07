Ferrari, millesimo GP al Mugello: ufficiale, la data di un evento storico per la Formula 1

10 luglio 2020 a

Non solo Monza, quest’anno la Formula 1 sbarca per la prima volta in assoluto al Mugello. Ci voleva un cigno nero come il Covid per realizzare la doppietta tutta italiana: il 6 settembre si correrà a Monza, poi il 13 si gareggerà proprio sul circuito di casa della Ferrari. La quale per l’occasione taglierà un traguardo storico: al Mugello festeggerà il millesimo GP in 70 anni di F1. “Poter festeggiare un anniversario straordinario proprio a casa nostra è un’opportunità incredibile”, ha commentato Mattia Binotto, che non ha nascosto tutta la sua soddisfazione per l’assegnazione al Mugello del nono GP stagionale.

Il team principal delle Rosse ha ringraziato per la decisione il capo del circus, Chase Carey, e anche la regione Toscana e il comune di F Firenze per la collaborazione prestata. “Non è solamente uno dei tracciati più affascinanti e sfidanti per i piloti e le monoposto - ha aggiunto Binotto - ma è anche un impianto che ha fatto della sostenibilità una sua priorità. Un impegno che lo ha portato a raggiungere livelli di eccellenza in Italia e nel mondo”. Insomma, tutti contenti: non solo la Ferrari, ma anche i vertici della F1 che si sono garantiti una giornata memorabile per il 13 settembre, prima ancora di scendere in pista.

